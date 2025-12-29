Clasificados

Casa en venta en Puerto Roldán, frente a la cancha de golf

Toda la info e imágenes, a un click.

29 DE diciembre DE 2025

Ahora Desarrollos Inmobiliarios vende una propiedad ubicada en el barrio cerrado Puerto Roldán, desarrollada en dos plantas sobre un terreno de 1.043 m², con 291 m² construidos.

En planta baja cuenta con cocina integrada al estar comedor, salida a galería con parrillero, jardín con piscina y baño completo con vestuario.

En planta alta se distribuyen tres dormitorios, uno con vestidor, y un baño completo.

La vivienda posee doble cochera, calefacción por radiadores, aberturas DVH y una antigüedad de 10 años.

El barrio ofrece seguridad 24 hs, club house, canchas deportivas y rápido acceso a Rosario.

Para agendar tu visita : 3416811102

Asesora Valeria Godoy

Ahora Desarrollos Inmobiliarios
Mat.2154

Otros clasificados