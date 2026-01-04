Casa en venta en Tierra de Sueños 3: un dormitorio, lista para habitar u$s42.000

Inmobiliaria Sofía Cicchitti vende una propiedad ubicada en el barrio Tierra de Sueños 3, desarrollada sobre un lote de 360 m², en muy buen estado general y lista para habitar.

Cuenta con:

– 1 dormitorio

– Baño completo

– Ambiente principal con cocina integrada

– Servicios de agua y electricidad

En el exterior:

– Espacio semicubierto

– Parrilla

– Sala de guardado

– Baño exterior

– Cerco perimetral alambrado

– Plantas y entorno verde

La vivienda posee orientación norte, lo que brinda excelente luminosidad natural durante todo el día.

Ideal como vivienda permanente, primera casa o casa de fin de semana.

