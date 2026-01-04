Casa en venta en Tierra de Sueños 3: un dormitorio, lista para habitar u$s42.000
Inmobiliaria Sofía Cicchitti vende una propiedad ubicada en el barrio Tierra de Sueños 3, desarrollada sobre un lote de 360 m², en muy buen estado general y lista para habitar.
Cuenta con:
– 1 dormitorio
– Baño completo
– Ambiente principal con cocina integrada
– Servicios de agua y electricidad
En el exterior:
– Espacio semicubierto
– Parrilla
– Sala de guardado
– Baño exterior
– Cerco perimetral alambrado
– Plantas y entorno verde
La vivienda posee orientación norte, lo que brinda excelente luminosidad natural durante todo el día.
Ideal como vivienda permanente, primera casa o casa de fin de semana.
Más info y coordinar una visita, hacé click acá