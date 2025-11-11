Cayó Brian Bilbao, uno de los narcos más buscados de la provincia que tenía casa en Roldán

Brian Bilbao, uno de los narcos más buscados de la provincia, fue detenido en la madrugada de este martes en Exaltación de la Cruz, Buenos Aires. Conocido como Patoruzek o el Innombrable, vivió un tiempo con su familia en una casa de Tierra de Sueños 3, Roldán.

La detención se dio en medio de un traslado de cocaína. Gendarmería detuvo a tres personas tras el aterrizaje de una avioneta en la zona de Pergamino y San Antonio de Areco. Entre ellos estaba Bilbao, por quien la Provincia ofrecía una recompensa de $50 millones a quien diera datos de su paradero.

El aprehendido es sindicado como jefe de una banda que trasladaba droga en aeronaves desde Bolivia hasta el sur santafesino. Poco tiempo atrás había sido detenido su hermano en Rosario.