Roldán vivió una fiesta cultural: más de 5.000 personas disfrutaron de la IV de la Feria del Libro

Organizada por la Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Deporte y Turismo, se consolidó una vez más como un espacio de encuentro, diálogo y celebración de la palabra, convocando a una multitud de vecinos, instituciones educativas, escritores y visitantes de toda la región.

El evento se desarrolló en el SUM del Paseo de la Estación, con la presencia de más de 5000 personas, y ofreció una amplia programación que incluyó presentaciones de libros, narraciones, talleres, propuestas para las infancias, música en vivo y espectáculos artísticos.

Cada jornada tuvo su impronta particular: los primeros días estuvieron dedicados a las escuelas primarias y secundarias de la ciudad, que participaron activamente en actividades de lectura y narración, mientras que el fin de semana reunió al público general en torno a las letras, la creatividad y la emoción compartida.

En un clima festivo y de gran participación, la Feria del Libro de Roldán volvió a demostrar su fuerza como uno de los eventos culturales más esperados del año, convocando a una multitud que disfrutó de cada propuesta y reafirmando el compromiso de la ciudad con la promoción de la lectura y la cultura.

“Esta Feria es una apuesta que impulsó el intendente Daniel Escalante al asumir la gestión, nos enorgullece ver cómo cada año la feria crece y convoca a más personas”, destacó la secretaria de Cultura, Educación, Deporte y Turismo, Mariel Rejeimber.