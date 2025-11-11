Ley Traferri: localidades del departamento San Lorenzo recibirán fondos por más de 640 millones de pesos

La Comisión de Seguimiento de la Ley provincial 12.385 de Obras Menores aprobó el pasado viernes 7 de noviembre distintos proyectos presentados por municipios y comunas del departamento San Lorenzo, por un monto total de $643.634.528,90. Las partidas alcanzan en esta oportunidad a San Lorenzo, Carcarañá, Fuentes y Luis Palacios.

Del total asignado, $375.041.400 corresponden a la ciudad de San Lorenzo, fondos que se destinarán a la ejecución de obras de alumbrado público con tecnología LED en distintos barrios.

Por su parte, Carcarañá recibirá $253.593.128,90, recursos que se aplicarán a obras de estabilizado y bacheo de calles, mejoras en iluminación, y también al financiamiento parcial de tareas vinculadas a la reciente crecida del río Carcarañá, cuyas consecuencias aún demandan intervención del Estado local.

En tanto, las comunas de Fuentes y Luis Palacios recibirán $7.000.000 y $8.000.000, respectivamente, en concepto de asistencia para la atención de emergencias meteorológicas.

“Es muy importante para mí volver a anunciar una asignación de fondos que alcanza a localidades del departamento San Lorenzo, especialmente en un contexto donde las economías municipales atraviesan dificultades financieras por la situación económica actual», expresó el senador Traferri, quien agregó: «También me genera una gran satisfacción que estos recursos lleguen a través de la aplicación de una ley que impulsé: la 12.385 de Obras Menores. Una norma con más de 20 años de vigencia, que continúa plenamente vigente y fiel al espíritu con el que fue concebida: garantizar una distribución equitativa de recursos a todas las localidades de la provincia, sin distinción partidaria y al margen de cualquier discrecionalidad de los gobiernos de turno”.

En este sentido, el legislador concluyó: “Mi intención en este caso es gestionar recursos con destino a los gobiernos locales para que puedan contar con las herramientas que posibiliten una mejor infraestructura, más servicios y respuestas concretas a los vecinos. Considero que este es el verdadero valor del trabajo legislativo cuando se lo piensa como política de Estado y no como herramienta política circunstancial”.