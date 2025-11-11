La Región

Ley Traferri: localidades del departamento San Lorenzo recibirán fondos por más de 640 millones de pesos

Los recursos serán destinados a obras públicas, infraestructura urbana y asistencia por emergencia, en un contexto de fuerte demanda sobre las economías locales.

11 DE noviembre DE 2025

La Comisión de Seguimiento de la Ley provincial 12.385 de Obras Menores aprobó el pasado viernes 7 de noviembre distintos proyectos presentados por municipios y comunas del departamento San Lorenzo, por un monto total de $643.634.528,90. Las partidas alcanzan en esta oportunidad a San Lorenzo, Carcarañá, Fuentes y Luis Palacios.

Del total asignado, $375.041.400 corresponden a la ciudad de San Lorenzo, fondos que se destinarán a la ejecución de obras de alumbrado público con tecnología LED en distintos barrios.

Por su parte, Carcarañá recibirá $253.593.128,90, recursos que se aplicarán a obras de estabilizado y bacheo de calles, mejoras en iluminación, y también al financiamiento parcial de tareas vinculadas a la reciente crecida del río Carcarañá, cuyas consecuencias aún demandan intervención del Estado local.

En tanto, las comunas de Fuentes y Luis Palacios recibirán $7.000.000 y $8.000.000, respectivamente, en concepto de asistencia para la atención de emergencias meteorológicas.

“Es muy importante para mí volver a anunciar una asignación de fondos que alcanza a localidades del departamento San Lorenzo, especialmente en un contexto donde las economías municipales atraviesan dificultades financieras por la situación económica actual», expresó el senador Traferri, quien agregó: «También me genera una gran satisfacción que estos recursos lleguen a través de la aplicación de una ley que impulsé: la 12.385 de Obras Menores. Una norma con más de 20 años de vigencia, que continúa plenamente vigente y fiel al espíritu con el que fue concebida: garantizar una distribución equitativa de recursos a todas las localidades de la provincia, sin distinción partidaria y al margen de cualquier discrecionalidad de los gobiernos de turno”.

En este sentido, el legislador concluyó: “Mi intención en este caso es gestionar recursos con destino a los gobiernos locales para que puedan contar con las herramientas que posibiliten una mejor infraestructura, más servicios y respuestas concretas a los vecinos. Considero que este es el verdadero valor del trabajo legislativo cuando se lo piensa como política de Estado y no como herramienta política circunstancial”.

