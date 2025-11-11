Ramona necesita ayuda para volver a escuchar: buscan fondos para costear sus audífonos especiales
Ramona Mareco atraviesa una delicada situación de salud. Tiene una pérdida auditiva severa en ambos oídos y necesita adquirir audífonos de alta complejidad cuyo costo supera los 2.400.000 pesos. Junto a su familia lanzó un llamado a la solidaridad para reunir los fondos necesarios.
Ramona Mareco, vecina de barrio Breaudix, se encuentra atravesando un momento difícil: en poco tiempo perdió por completo la audición de un oído y el 50% del otro, por lo que necesita con urgencia audífonos especiales para poder escuchar nuevamente y mejorar su calidad de vida. A partir de eso su familia lanzó una rifa para reunir los fondos y comprar los audífonos especiales que necesita.
‘‘Desde hace tiempo para acá perdí por completo la audición de un oído y el 50% del otro y eso me genera muchos inconvenientes’’, explicó Ramona en diálogo con El Roldanense.
“A partir de esta situación me recetaron unos audífonos muy específicos, pero son muy costosos y se me hace imposible poder comprarlos”, amplió Ramona. El valor de los dispositivos asciende a más de $2.400.000, cifra que supera ampliamente sus posibilidades económicas.
En un primer intento, junto a sus allegados, pensaron en realizar una rifa y otras actividades para recaudar fondos, pero el monto necesario los llevó a ampliar el pedido de ayuda a la comunidad. “Queríamos vender cosas para ir juntando el dinero, pero se nos va a hacer muy difícil. Por eso recurro a este medio, para pedir la colaboración de quien pueda aportar, por poquito que sea, todo suma”, expresó y al mismo tiempo señaló: ‘‘Si quieren adquirir un número para rifa que nos escriban y vamos estar brindando respuesta rápida’’.
Aquellos que estén interesados en ayudar, continuación dejamos los datos:
Alias: Ramona.mareco52
Celular: 3415872698
Dirección : Castelli 625