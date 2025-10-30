Colecta solidaria: el cuartel de bomberos de Funes recibirá donaciones de cabello para realizar pelucas oncológicas
La jornada se realizará este sábado 1/11 por la mañana y es promovida por la ONG Banco de Pelucas Solidario "Pelo x Pelo" de Cenaih Rosario. Cómo coordinar tu donación.
El sábado 1 de noviembre, de 8:00 a 12:00 horas, el cuartel de bomberos de Funes llevará a cabo una campaña solidaria de donación de pelo para el Banco de Pelucas Solidario «Pelo x Pelo» de Cenaih Rosario, una ONG benéfica que hace más de 35 años acompaña a pacientes oncológicos de bajos recursos y sus familias de todo el país.
Quienes deseen donar su cabello podrán acceder a un corte gratuito, con un mínimo de 20 centímetros. El cabello donado se transformará en pelucas de cabello natural que serán entregadas de forma gratuita a mujeres que sufren alopecia por tratamientos de quimioterapia.
«Esta iniciativa puede cambiar la vida de muchas mujeres en nuestra comunidad. Los invitamos a sumarse a la campaña solidaria y compartir esta noticia para que más personas se enteren de esta oportunidad de hacer una diferencia. ¡Tu cabello puede cambiar una historia!», comunicaron desde el cuartel.
Inscripción para coordinar tu donación en el cuartel:
bit.ly/ColectaBOMBEROSCENAIH