Juegos, creatividad y conexión con la naturaleza: llega la Colonia de Verano de Estancia Damfield

Estancia Damfield

abre las inscripciones para una nueva edición de su esperada Colonia de Verano, con nuevas propuestas y actividades coordinadas por profesores especializados.

Bajo el lema “¡La colonia más divertida de todas!”, la propuesta combina juegos, deporte, actividades acuáticas en el Splash Park y jornadas temáticas, para que cada día sea una experiencia diferente, segura y llena de alegría.

Pensada para niñas y niños de 3 a 12 años, la colonia funciona de lunes a viernes, en el turno mañana de 9:00 a 12:30 hs, con la posibilidad de contratar pre-hora desde las 8:00 hs y post-hora hasta las 13:30 hs.

Entre las novedades de este año, se suma la opción de transporte para los barrios cercanos y promociones especiales para grupos de niños.

La colonia ofrece un espacio ideal para disfrutar, aprender y compartir, acompañados por un equipo de profes especialmente formado para cada etapa. Se promueve el trabajo en equipo, la creatividad y la conexión con la naturaleza, en un entorno único rodeado de verde.

📅 Inicio: 15 de diciembre

🕘 Días y horarios: Lunes a viernes, de 9:00 a 12:30 hs

👧 División por grupos de edades

📆 Planes disponibles: diarios, semanales, quincenales y mensuales

🚌 Nuevo servicio de transporte para barrios cercanos

👫 Descuentos especiales por grupos de niños, hermanos.

📅 Inscripciones abiertas con beneficios exclusivos hasta el 31 de octubre.

Estancia Damfield invita a las familias a sumarse a una propuesta integral donde el juego, la amistad y la diversión son los protagonistas de cada jornada.

📍 Lugar: Estancia Damfield

📞 Informes e inscripción: 341 363 4169