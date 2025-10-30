San Jerónimo: más de 20 cuadras ya fueron alcanzadas por la histórica obra de cloacas

San Jerónimo sigue desarrollando su infraestructura y, con una importante inversión provincial, alcanzará el 100% de cobertura del servicio de cloacas.

«Las obras están avanzando dentro de lo establecido en el cronograma de ejecución, estamos muy contentos que día a día estamos progresando con esta obra que requirió tantos años de gestión y que finalmente llegó de la mano de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro, se va cumpliendo este sueño que todos teníamos como vecinos», contó la vicepresidenta comunal, Ana Belén Olmos.

Con una inversión superior a los 2500 millones de pesos, el gobierno provincial avanza con la ejecución de esta importante obra, que brindará a todos los vecinos de la localidad una mejor calidad de vida.

Gestión comunal y apoyo provincial para el desarrollo local

La localidad vecina a Roldán sigue desarrollando su infraestructura y gestionando aportes para el crecimiento de sus instituciones.

En los últimos 12 meses la comuna pavimentó 12 cuadras, y en otras 11 realizó obras de cordón cuneta y estabilizado, con un eficiente manejo de los recursos propios, y de los aportados por el gobierno provincial.

«Con el gobierno de Maxi Pullaro y Gisela Scaglia hemos podido incrementar el volumen de obras, la provincia cuida los recursos, pero con una clara voluntad de mejorar la vida en las pequeñas localidades, acompañando su desarrollo», comentó Olmos.

Actualmente la localidad, con financiamiento del gobierno provincial, está realizando la obra de cloacas, que beneficiará a todos los vecinos, completando los servicios básicos con los que cuenta este pueblo.

Esta semana, con la presencia del Secretario de Municipios y Comunas, Horacio Ciancio, se entregaron fondos del programa Brigadier a los bomberos voluntarios, y con el programa de Buenas Prácticas al Club El Porvenir.

«Esta es una política que lleva el sello de Pullaro y Scaglia, la provincia no solo acompaña con obras, también brinda recursos para las instituciones, ya que entiende que consolidar el desarrollo de las localidades también pasa por el crecimiento de sus instituciones», concluyó Ciancio.