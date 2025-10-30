La original manera de Yampi de premiar a vecinos de una misma cuadra que son fieles clientes

En una iniciativa poco usual, la sucursal de Yampi de Tierra de Sueños 2 decidió reconocer la fidelidad de los residentes de la calle Borges 1100 con un particular reconocimiento: ofrecerles sus últimos pedidos de manera gratuita. La acción surge de una curiosidad estadística: en esa cuadra, aproximadamente el 80% de los habitantes realiza pedidos frecuentes a través del servicio de delivery. El responsable de la sucursal, Christian Diez, explicó que la idea surgió tras notar esta tendencia inusual. “Hay una curiosidad que se da pocas veces estadísticamente, que en una misma cuadra, en la calle Borges 1100, la mayoría de sus habitantes pide nuestros helados constantemente a través del delivery”, manifestó. La iniciativa consiste en que aquellos clientes podrán repetir su último pedido sin costo. Por ejemplo, si un vecino pidió cinco cuartos de helado en su último pedido, en esta oportunidad recibirá exactamente esa cantidad, pero de forma gratuita. Lo mismo aplica para aquellos que pidieron un kilo y medio: recibirán esa misma cantidad sin abonar. Esta iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la empresa y la comunidad, demostrando que en Yampi, la fidelidad tiene su recompensa.

