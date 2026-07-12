Con el binomio roldanense de Pablo y Fito, volvió de Velenezuela la brigada santafesina

La misión internacional de la brigada USAR (búsqueda y rescate urbano) de Santa Fe concluyó exitosamente este fin de semana, tras el arribo de todo el contingente a nuestro país y la posterior llegada vía terrestre a la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, con sede en Gálvez.

Los 40 rescatistas y los perros de búsqueda -entre los que participaron los roldanenses Pablo Varela y su perro Fito-, que fueron desplegados en Venezuela junto con ocho toneladas de equipamiento especializado, regresaron en perfecto estado luego de afrontar una misión internacional sumamente compleja, en un escenario de trabajo que requirió de un alto grado de concentración y entrenamiento.

La brigada santafesina integró el operativo internacional desplegado tras los terremotos que afectaron el norte de Venezuela y trabajó en la ciudad de La Guaira junto a equipos de rescate de ese país, de Bolivia y de Ecuador, bajo la coordinación de las autoridades locales. Durante varios días realizó tareas de búsqueda técnica de personas, inspección de estructuras colapsadas y recuperación de víctimas.

El contingente santafesino fue recibido en la sede de la federación por el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; y la diputada nacional y exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia. Estuvieron también la vocera provincial, Virginia Coudannes; el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo; el presidente de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, Raúl Ponisio, y el director provincial de Gestión de Riesgos, Carlos Dolce.

La participación de Santa Fe en esta misión internacional reflejó la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de fortalecer de manera sostenida el sistema de Protección Civil mediante la capacitación permanente de sus equipos, la incorporación de equipamiento especializado y el desarrollo de protocolos de actuación que hoy permiten a la provincia intervenir en emergencias de alta complejidad tanto dentro como fuera del país.

Una bienvenida cargada de emoción: “Gracias eternas”

Tras el saludo a los rescatistas santafesinos, el ministro Bastia trasladó a los bomberos y sus familias el saludo del gobernador Pullaro, quien “día a día se esfuerza por hacer más grande a nuestra provincia. Sin dudas, ustedes integran una de las instituciones más valoradas de la provincia de Santa Fe. Han demostrado una entrega y un esfuerzo enorme: gracias eternas”.

A su turno, Scaglia agradeció el trabajo que llevaron a cabo los rescatistas en Venezuela, una experiencia atravesada por el dolor para todo un país y que cada uno de nuestros bomberos “le hizo honor con mucho sacrificio, estando presentes y demostrando lo que somos capaces de hacer los santafesinos cuando estamos unidos. Siempre los resaltamos con el gobernador: los mejores bomberos voluntarios del país están en la provincia de Santa Fe”.

Luego, Ponisio remarcó el honor que significa para la federación que ustedes hayan demostrado sus capacidades en otro país. Forman parte de un equipo altamente preparado y capacitado para cumplir estos servicios, que se pudieron realizar al mismo nivel de las brigadas USAR del mundo”.

Fuimos 40, volvimos 40

Al llegar a Gálvez, el jefe de Operaciones de la federación santafesina, Alejandro Brullo, habló en representación de los bomberos voluntarios y expresó la satisfacción de haber concluido la misión: “Fuimos 40, volvimos 40. Fue muy importante el acompañamiento del Gobierno provincial y de la federación”.

La brigada USAR de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios cuenta con certificación internacional bajo los estándares Insarag de las Naciones Unidas, lo que la habilita para intervenir en operaciones de búsqueda y rescate urbano en escenarios de colapso estructural.

Con el regreso del contingente concluye una misión que puso de manifiesto el profesionalismo de los bomberos voluntarios santafesinos y consolidó a la provincia como una referencia nacional en materia de respuesta ante emergencias.