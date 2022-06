De selección: el Torito Herrera fue convocado al equipo nacional y busca sponsors para solventar gastos

La semana comenzó con una gran noticia para Juan Manuel Herrera, el deportista local que, nuevamente, fue convocado para integrar el equipo nacional de quad rugby. “Ha sido preseleccionado para integrar el grupo de jugadores que realizarán la preparación deportiva con miras al Para Panamericano que se llevará a cabo en el mes de agosto del año 2023 en Santiago de Chile”, dice el comunicado que fue enviado por la federación argentina a la Fundación Rugby Amistad.

Con ese gran desafío en el horizonte y la posibilidad de representar una vez más al país, el Torito comenzará a entrenarse en poco menos de un mes y busca un apoyo económico. “Tal vez se puede acercar algún tipo de empresa o sponsor que me ayude a solventar los gastos de concentración y entrenamiento”, dijo a El Roldanense, ilusionado y con ganas de empezar con la pretemporada.

Al unísono, no se despega de los Toros de Old Resian, el conjunto que armó hace poco más de un año. “El 15 de julio me voy a presentar junto a mi equipo en el Nacional que se va a disputar en Almirante Brown. Al otro finde, empieza la concentración con el seleccionado, que se va a hacer en Santa Fe”, señaló Juan.

Desde principios de mes, Juan Manuel también se encuentra en la búsqueda de más jugadores que puedan integrar su equipo, en pos de jugar por los certámenes argentinos y llegar a competir de forma internacional. “Se sumó un jugador nuevo a los Toros que es de Funes. Por el momento, somos cinco y viajaremos al torneo Nacional de julio. También hay dos chicos de Uruguay que están encantados de jugar conmigo y van a ver si pueden viajar”, describió.