Desde Soldador a Marketing Digital: abren inscripciones a cursos gratuitos en Roldán

La Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Planeamiento Estratégico, invita a la ciudadanía a inscribirse en los cursos del Centro de Formación, que darán inicio en el mes de marzo.

Los cursos son totalmente gratuitos, están destinados a personas mayores de 18 años y cuentan con una duración de dos a tres meses, según la propuesta.

Cursos que comienzan en marzo:

•⁠ ⁠Soldador – Nivel Inicial

•⁠ ⁠Electricidad – Nivel Inicial

•⁠ ⁠Sistemas de Gestión de Calidad en Empresas (destinado a empleados de empresas)

•⁠ ⁠Marketing Digital (orientado a emprendedores)

“Creemos que capacitarse abre puertas. Con estos cursos gratuitos buscamos que más vecinos puedan adquirir conocimientos, acceder a mejores oportunidades laborales y potenciar sus proyectos y emprendimientos”, destacó el secretario de Producción, Empleo y Planeamiento Estratégico, Diego Gettig.

El cursado se realizará en Rioja 642. Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 3416490681.

