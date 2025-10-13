El joven roldanense desaparecido había fallecidó en un accidente de tránsito

El joven roldanense Jonatan Pérez, quien faltaba a su hogar desde el 26 de septiembre, falleció en un accidente de tránsito ocurrido en Circunvalación y Urquiza, cerca de la casa de su ex pareja.Así lo confirmó la Unidad Regional XVII de San Lorenzo en forma conjunta con la comisaría sexta de Roldán.

En la tarde de este lunes la Unidad Regional XVII confirmó que el joven que era buscando intensamente por su familia, Jonatan Pérez, fue víctima de un hecho de homicidio culposo en un accidente de transito, ocurrido en Circunvalación y Urquiza, cerca de la casa de ex pareja.El cuerpo del joven fue identificado por la sección Dactiloscopía de la PDI Rosario.

Las causas del siniestro vial no fueron establecidas de momento.