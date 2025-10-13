A 18 días de la desaparición del joven roldanense, Fiscalía ya investiga el caso

Los días pasan, la angustia crece y Jonatan Pérez, el joven roldanense de 23 años, continúa desaparecido desde el pasado viernes 26 de septiembre, cuando salió de Roldán rumbo a Rosario para visitar a la madre de su hijo. Desde fiscalía contactaron a su madre y trabajan en el caso para poder dar con el paradero del joven.

“Seguimos esperando novedades de mi hijo; pasan los días y la angustia se hace más grande. Durante el fin de semana me llamaron desde Fiscalía y me dijeron que están trabajando en el caso de Jonatan”, expresó su madre, Liliana, en diálogo con El Roldanense.

Según relató la familia, Jonatan fue visto por última vez el viernes 26 de septiembre alrededor de las 21 horas, cuando su cuñado lo llevó en moto hasta la parada de colectivos de Ruta 9 y Buenos Aires, en Roldán. Desde allí debía viajar hasta la zona de Presidente Perón y Circunvalación, en Rosario, donde se encontraría con la madre de su hijo.Sin embargo, nunca llegó al punto de encuentro, y fue ella quien, alrededor de las 23 horas, alertó a la familia sobre su ausencia.

“Queremos saber cómo está Jonatan lo antes posible. Si seguimos sin respuestas, mi familia evalúa realizar un corte en el cruce de las rutas, para hacer más visible la búsqueda”, agregó la madre del joven.

Jonatan Pérez tiene 23 años y vive junto a su mamá en el barrio Plan Federal de Roldán. Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse al teléfono 3417 54-0929.