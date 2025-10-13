Escalante estará en el acto para jurar la nueva Constitución aunque seguirá de licencia

Tras la intervención coronaria y por disposición médica, el intendente Daniel Escalante solicitó una extensión de su licencia por 30 días, la cual fue autorizada por el Concejo Municipal mediante la Resolución N° 013/25.

De esta manera, Escalante permanecerá de licencia hasta el 13 de noviembre de este año, continuando en funciones el presidente del Concejo Municipal, Carlos Manuel Alustiza, quien reemplaza al intendente durante este período. A su vez, Franco Donth seguirá ocupando la banca vacante en el Concejo mientras dure la licencia.

Asimismo, el Honorable Concejo Municipal dispuso en el artículo 2 de la resolución que Escalante podrá participar del acto de jura de la nueva Constitución Provincial, que se realizará el jueves 16 de octubre a las 19 horas en la Plaza San Martín.