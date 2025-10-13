Final trágico: el joven roldanense había fallecido al dia siguiente que salió de su casa

El joven roldanense Jonatan Pérez falleció el 27/9, un día después de que salió de su hogar, al ser embestido por una camioneta en avenida Circunvalación y Urquiza, en Fisherton.

El accidente tuvo lugar cerca de la casa de su expareja, donde se había trasladado en un principio. Se produjo cerca de la medianoche y Jonatan se trasladaba a pie. Producto del impacto, sufrió la fractura de cráneo y una fractura expuesta de tibia derecha.

La identidad de la víctima era desconocida hasta el día de hoy. Fue reconocida gracias a Dactiloscopía de PDI. Fiscalía había difundido la búsqueda de su paradero este lunes por la mañana.