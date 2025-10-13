Final trágico: el joven roldanense había fallecido al dia siguiente que salió de su casa
Un accidente sobre avenida Circunvalación produjo su deceso el pasado 27 de septiembre. No había sido reconocido hasta este lunes, luego de que Fiscalía difundiera la búsqueda de paradero.
El joven roldanense Jonatan Pérez falleció el 27/9, un día después de que salió de su hogar, al ser embestido por una camioneta en avenida Circunvalación y Urquiza, en Fisherton.
El accidente tuvo lugar cerca de la casa de su expareja, donde se había trasladado en un principio. Se produjo cerca de la medianoche y Jonatan se trasladaba a pie. Producto del impacto, sufrió la fractura de cráneo y una fractura expuesta de tibia derecha.
La identidad de la víctima era desconocida hasta el día de hoy. Fue reconocida gracias a Dactiloscopía de PDI. Fiscalía había difundido la búsqueda de su paradero este lunes por la mañana.