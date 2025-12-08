El Paseo de la Estación se llenó de baile, canto y arte en la muestra de cierre de talleres de la casa de la Cultura

La Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, llevó adelante el cierre anual 2025 de los Talleres de la Casa de la Cultura, con una jornada colmada de música, arte y participación comunitaria en el SUM del Paseo de la Estación.

El evento, abierto a toda la comunidad y con una gran concurrencia de familias, reunió a los alumnos y docentes de los 38 talleres culturales que este año alcanzaron los 784 inscriptos, junto con los 20 talleres de formación laboral que sumaron 100 participantes.

Durante la jornada, se disfrutó de una muestra general que incluyó presentaciones de canto, baile y música en vivo, además de una exposición con stands de trabajos realizados en los talleres artísticos y de manualidades. Cada producción reflejó el esfuerzo, el talento y la dedicación construidos a lo largo del ciclo 2025.