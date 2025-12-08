La arquitecta de Roldán que fue distinguida en los Premios Obra Construida 2025: mirá la casa que diseñó

La edición 2025 del Premio Obra Construida, organizada por el Colegio de Arquitectura y Urbanismo Distrito 2, dejó un nombre propio que resonó con fuerza en toda la región: Verónica Peralta, arquitecta roldanense, fue distinguida con una Mención en la categoría Viviendas unifamiliares por su obra Casa PG, ubicada en la ciudad de Roldán.

El reconocimiento posiciona a Peralta entre las profesionales más destacadas del año, no solo por la calidad técnica del proyecto, sino también por la sensibilidad y la lectura territorial que la obra propone. En una ciudad que sigue creciendo, la premiación marca un hito para la arquitectura local y para la presencia profesional de Roldán dentro del distrito.

Casa PG fue valorada por el jurado como una propuesta que logra equilibrar diseño, funcionalidad y pertenencia al entorno, un aspecto cada vez más relevante en las ciudades intermedias que viven procesos acelerados de expansión urbana.

Según expresaron los evaluadores, la obra se destaca por su “resolución espacial precisa, una materialidad cuidada y un vínculo directo con el paisaje inmediato”. En ese sentido, el proyecto combina líneas contemporáneas con una escala humana que responde a la identidad de los barrios residenciales de Roldán.

El manejo de la luz, la integración entre interior y exterior y el uso inteligente de los materiales fueron otros puntos clave que llevaron al jurado a reconocerla. La arquitecta contó con la colaboración de Magalí Gomensoro, quien también formó parte del equipo premiado.

Para la comunidad de Roldán, la distinción adquiere un valor especial: se trata de una obra concebida, diseñada y construida en la ciudad, por una arquitecta que forma parte del movimiento profesional local. En un distrito donde la arquitectura se convirtió en un motor del crecimiento urbano, que una roldanense destaque entre tantos estudios y proyectos de la región es motivo de orgullo.

Desde el Colegio de Arquitectura y Urbanismo Distrito 2, la presidenta del jurado, Soledad Patiño, subrayó la importancia del premio como herramienta para visibilizar producciones de calidad en distintas escalas territoriales. “El Premio Obra Construida nos permite mirar nuestra producción con otros ojos. Las obras distinguidas hablan de nuevas maneras de habitar la ciudad y del compromiso de quienes las proyectan”, afirmó.

Casa PG se suma así al conjunto de obras que, desde Roldán, demuestran que la ciudad no solo crece en metros cuadrados construidos, sino también en talento, creatividad y calidad profesional.

El premio no solo reconoce el trabajo materializado en Casa PG, sino que también coloca en escena la consolidación de nuevas miradas dentro de la arquitectura regional. Proyectos como el de Peralta enriquecen el debate disciplinar y elevan el estándar de la vivienda contemporánea en la zona.

