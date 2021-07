Elecciones 2021: en 10 días se definen las listas y en Roldán la rosca está servida

Como suele ocurrir, los días previos a registrar oficialmente las listas en el Comité Electoral, la rosca política toma vuelo. Alianzas que se caen y otras que resurgen, nombres que se anotan por adentro y por afuera de espacios ya armados, candidatos nuevos que aparecen con fuerza y otros no tan nuevos que dicen que se presentan pero que nunca terminan llegando a buen puerto.

Nadie quiere mostrar las cartas hasta último momento. En rigor, la frase hecha que se repite casi de memoria cuando se pregunta por posibles candidaturas es “todavía no hay nada confirmado”. Si bien puede ser cierto en algunos casos en los que los acuerdos aparecen sobre la hora, en otros es un secreto a voces.

Lo que está en juego es nada más y nada menos que la intendencia (además de las tres bancas de concejales). Y si de intendencia se habla el primer nombre que aparece es el del actual mandatario. Con un desgaste natural tras 20 años en el gobierno pero con un caudal de votos que muy pocos tienen en la ciudad, el nombre de José Pedretti aparece como el candidato más firme a renovar una vez más su cargo por parte del oficialismo.

Pese a que en 2017 aseveró públicamente que este sería su último mandato, hace poco más de un mes en una nota radial que le hicieron en el programa local Sin Experiencia dejó entrever que la decisión de volver a postularse estaba casi tomada. “En los últimos días me hicieron una fuerte difamación que me hizo repensar mucho las cosas”, soltó en ese momento. Si esa frase se une con un notorio cambio de imagen pública que empezó a surgir en sus redes sociales, la mesa está más que servida por ese lado, donde los candidatos a renovar el Concejo no aparecen aun con tanta certeza aunque todo apunta a que Mariano Mateo renueve su escaño.

Como siempre sucede, el PJ local va a vivir una de las internas más jugosas. Por el momento no hay certezas, pero por debajo de la alfombra dejan entrever que Unidad Ciudadana, el partido que tiene como referente local a Natalia Porfiri, competiría por adentro de esa interna. Lo mismo pasó hace dos años, cuando Porfiri finalmente acompañó la lista de concejales oficial tras una interna en la que sumó buena cantidad de votos.

También con el sello del PJ pero aun sin definir si irán a internas o se anotarán por afuera jugará el espacio Recuperemos Roldán. Con el nombre de Leonardo Oviedo sobrevolando como posible candidato a intendente, el que si ya está lanzado es su hombre para ocupar una banca en el concejo: el cantante Sergio Morán. Tal como anticipó a El Roldanende, Morán se vuelca a la arena política seducido por la juventud y el empuje de un grupo que lo representa.

Este espacio quiso hacer sus primeras armas en 2019, pero cuando ya tenían todo armado y la lista definida, no lograron anotarla y denunciaron que les bajaron las candidaturas. Tras ese traspié, no bajaron la guardia y este año salen de nuevo a escena.

Otra rama dentro del PJ que asoma con fuerza para presentar candidatos propios es Octubres Roldán, que ya tuvo dos «cabildos abiertos» en los que se debatieron ideas de cara a los proyectos que tienen para la ciudad. En las últimas elecciones actuaron bajo el paraguas del bielsismo y tiene entre sus integrantes a varios de los vecinalistas más experimentados de la ciudad. Una unión con la gente de Recuperemos Roldán es algo que suena fuerte. De concretarse, lo más probable es que se abran de la interna con el oficialismo y apunten a construir algo propio.

Ahora bien, la interna de Juntos por el Cambio no tiene nada que envidiarle a la oficialismo. Acá aparecen nombres con cargos actuales como el de Roberto Amsler. El edil fue el primero en asumir bajo ese sello hace cuatro años y ahora se le termina el mandato. Si bien podría presentarse para renovar su banca, todo hace suponer que esta vez irá por algo más y lo que más lo seduce es el sillón de la intendencia.

Como el resto de los potenciales candidatos, Amsler puso a punto sus redes sociales. En Facebook por ejemplo comenzó hace un tiempo a darle difusión a todos los proyectos de su autoría que presentó en el Concejo y renovó por completo su imagen.

Lucas Vicario es otro que ya se lanzó. Secretario de bloque de Amsler desde que asumió hasta este año, el militante que ya tiene anotadas varias contiendas a nivel local se abrió y decidió formar su propio espacio. Con gente con la que viene trabajando hace varios años, también desde sus redes presentó a su equipo y se sacó las fotos de rigor de época de campaña.

Picante a la hora de declarar, encendió hace poco quizás la primera polémica fuerte que pasó a la agenda pública al hablar sobre el posible salto de los referentes locales del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) Jorgelina Alfonso y Daniel Escalante a Juntos por el Cambio.

Consolidados como la oposición más fuerte y con mayor caudal de votos que tiene hoy el pedrettismo en la ciudad, desde ese espacio hasta el momento hicieron un notorio silencio de radio. «Todos los escenarios son posibles», sueltan tímidamente cuando se los consulta sobre el potencial cambio de sello, pero afirman que aun no hay nada definido.

El radicalismo a nivel nacional siempre tuvo su pata dentro del partido amarillo y aunque a nivel provincial estaban enmarcados dentro del Frente Progresista, el fallecimiento de Miguel Lifschitz abrió las puertas a otras decisiones. Las imágenes de Maximiliano Pullaro reunidos con referentes como Horacio Rodriguez Larreta hacen suponer que el salto no sería del todo descabellado.

Ahora bien, hay espacios dentro del Frente Progresista que no se muestran nada cómodos con un posible cambio de sello. Así lo manifestó la referente local de Libres del Sur Gabriela Sosa quien fue contundente cuando declaró que la muerte de Lifschitz «desató discusiones hacia el interior de los partidos que integramos el Frente. Desde su creación, el Frente Progresista se caracterizó por incorporar distintas experiencias partidarias y sociales para construir un proyecto común, sobre la base de coincidencias políticas y programáticas que priorizan la ampliación de derechos, el desarrollo social y económico de nuestra provincia, la inversión en salud, educación y cultura y el diálogo democrático en la diversidad de miradas para alcanzar esas metas. Lejos están de estos objetivos alianzas con espacios conservadores de la derecha política, económica y social».

Otro que no es nuevo en la contienda política local y que vuelve a aparecer como potencial candidato es Leonardo Schwank. Como integrante del PDP también integró el espacio del Fpcys, pero a juzgar por las gráficas que ya pueden verse en sus redes sociales, esta vez el rumbo será otro.

También por dentro de la interna de Juntos por el Cambio asoma otro espacio que llevaría a Vanina Procopio como primera candidata a concejal. El espacio se viene armando desde hace tiempo y tiene entre sus filas a varios jóvenes militantes del partido a nivel local.

Por el lado del disantismo, Javier Moris manifestó en reiteradas oportunidades públicamente sus intenciones de presentarse en las elecciones 2021. Incluso tomó la voz cantante del espacio en una nota que dio a este medio en octubre del año pasado, en la cual contó que el partido que tiene como referente al exintendente se enmarca a nivel nacional con Lealtad Republicana, el partido que encabeza Miguel Angel Pichetto.

Está claro que estos no son todos los jugadores que están en danza pero si son los que vienen moviendo fichas en un tablero que pese a la cercanía de la fecha límite, aun no se arma por completo.