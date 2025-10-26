Elecciones nacionales: a partir de qué hora se conocerán los resultados

Este domingo 26 de octubre se llevan a cabo en todo el país las elecciones legislativas donde se renovarán 24 senadores y 127 diputados nacionales (10 de Santa Fe). En este marco, la Justicia electoral confirmó que los resultados provisorios se conocerán a partir de las 21 horas.

Sin embargo, los resultados definitivos se conocerán días después, ya que el escrutinio definitivo comienza 48 horas después del previsional, específicamente el martes 28 de octubre.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que las mesas de votación cerrarán a las 18. Posteriormente, el recuento provisorio se dará a conocer a partir de las 21 del domingo.

En detalle, la Justicia Electoral confirmó que los mismos serán publicados por provincia y por categorías electorales. Además, los ciudadanos también podrán acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección.