Una iniciativa muy original: la comuna de San Jerónimo regaló adornos navideños hechos con tapitas recicladas

La localidad de San Jerónimo lleva adelante un amplio plan de reciclado, que va desde la recuperación de vidrio, hasta cartón y plásticos, entre otros materiales.

Para estas Fiestas, desde la comuna llevaron adelante la producción de adornos, reciclando 10 mil tapitas plásticas que fueron recolectadas de los puntos ecológicos que hay en la localidad.

Los adornos producidos en tres diferentes colores, rojo, azul y verde, fueron entregados como obsequio a las familias de la localidad.

«Cuidar el ambiente, reciclar, evitar que lo que puede volverse a utilizar termine en la basura, pequeños detalles que hacen a seguir trabajando por la calidad de vida de nuestro pueblo», comentó la presidenta comunal, Ana Belén Olmos.

Desde la comuna agradecieron a los vecinos comprometidos, de todas las edades, que día a día, con su compromiso, permiten seguir haciendo de San Jerónimo un mejor lugar para vivir.