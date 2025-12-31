Fin de año para aprovisionarse de hielo en Roldán: la hora del brindis llega con temperaturas agobiantes

El 2025 se despide con la primera ola de calor de la temporada. Las altas temperaturas serán una constante de aquí al miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero, producto de una masa de aire caliente y muy húmedo que cubre Roldán y la mayor parte del país.

Estos días estarán marcados por temperaturas agobiantes y una sensación térmica elevada, según marcan los profesionales del Grupo Caza Tormentas del Sur. Incluso, los principales servicios meteorológicos especifican que, durante la tarde previa al brindis de Año Nuevo, el termómetro podría alcanzar los 40 grados.

Pese a esta tendencia, no se descarta la formación de tormentas aisladas de fuerte actividad eléctrica. De todos modos, las precipitaciones no traerán consigo cambios notorios. El alivio térmico llegaría en los primeros días de enero, según anticiparon los especialistas.