“Queremos una plaza”: diez chicos usaron la IA para escribir una carta dirigida al intendente

Diez chicos de los barrios Bosque Azul, Edén y Los Aromos, entre otros, se reunieron en una tarde de pileta y aprovecharon el momento para escribir una carta dirigida al intendente. La misma expresa la necesidad de tener una plaza con juegos y diferentes atractivos en la zona.

Más allá de que la escribieron utilizando la IA, el texto refleja plenamente sus sensaciones. Ahora que ya tienen la carta impresa, su objetivo es juntar firmar para presentarla al jefe municipal el lunes 5 de enero.

“Las infancias también piden organizarse y hacer cosas hermosas por su comunidad”, contó una de las madres que ayudó a la causa, en diálogo con El Roldanense. “Necesitan un lugar para jugar. La plaza se podría hacer en Maíz e Ibarlucea, donde cargan agua los camiones. Aunque sea algo para andar en bici”, profundizó.

En la carta, los chicos aseguran que actualmente muchos de ellos juegan en la calle, lo que acreciente el riesgo puesto que aumentó el tránsito vehicular. “La creación de una plaza permitiría brindar un lugar adecuado para el desarrollo de actividades recreativas”, especificaron.

A la vez, hicieron mención a la posibilidad de realizar allí un playón deportivo para andar en bicicleta y skate, y la instalación de juegos infantiles. “Este proyecto resultaría de gran importancia para mejorar la calidad de vida. Solicitamos respetuosamente que se evalúe la posibilidad”, escribieron.