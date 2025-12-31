Di Stefano: “Trabajamos para que la Legislatura siga dando respuestas concretas a las necesidades de la gente”

La diputada provincial y presidenta del Bloque de la UCR, Silvana Di Stefano, cerró el 2025 con un balance legislativo atravesado por proyectos enfocados en fortalecer derechos y promover el desarrollo. Salud, inclusión, educación y turismo fueron los ejes sobre los que avanzó la legisladora, con iniciativas que recibieron aprobación definitiva o alcanzaron la media sanción.

“Este año trabajamos para que la Legislatura siga dando respuestas concretas a las necesidades de la gente. Cada proyecto que presentamos tiene como objetivo mejorar la vida cotidiana en nuestros pueblos y ciudades”, expresó Di Stefano al presentar su balance.

Entre los temas centrales del año, la legisladora destacó la aprobación de normas para promover el bienestar laboral y garantizar el acceso a la salud en todos los sectores, tal es el caso del proyecto que establece pautas para prevenir y abordar riesgos psicosociales entre las y los trabajadores. Del mismo modo, se refirió a los Mensajes del Poder Ejecutivo que fueron tratados por ambas cámaras y recibieron sanción definitiva, como el Presupuesto y la Tributaria para 2026, leyes claves para garantizar el funcionamiento de nuestra provincia.

Por otro lado, recordó que el 2025 fue un año marcado por la reforma de la Constitución provincial que tuvo como escenario al Palacio Legislativo. “El período 2026, seguramente traerá consigo el debate de muchas normas contempladas en la nueva Carta Magna”, afirmó Di Stefano.

Acompañamiento a gobiernos locales e instituciones

Como todos los años, Di Stefano desarrolló durante este 2025 una intensa agenda a lo largo del departamento San Lorenzo manteniendo reuniones periódicas con intendentes y presidentes comunales para conocer sus necesidades y, a la vez, con funcionarios del Poder Ejecutivo, para alcanzar soluciones.

De este modo, la diputada concretó gestiones permanentes ante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe para canalizar recursos y programas estratégicos.

En el caso del Fondo de Asistencia a Necesidades Inmediatas (FANI) -que se destina a establecimientos escolares para la atención de cuestiones urgentes- se consiguieron 94 desembolsos. Esto permitió mejorar la infraestructura en diferentes escuelas de todas las localidades del departamento, no sólo con obras sino también con la adquisición de elementos que mejoren los aprendizajes.

En tanto, se lograron 34 acompañamientos correspondientes al Programa Brigadier, que puso en marcha el Gobierno de la provincia para concretar en todo el territorio, obras de infraestructura vinculadas a la mejora del hábitat, el equipamiento barrial, el saneamiento y el acceso a la energía y agua segura.

En lo que respecta a clubes y entidades intermedias, la administración provincial dispone de diferentes iniciativas: Aportes al deporte comunitario y Tu club. En ambos casos, se busca que los espacios de práctica deportiva reciban aportes para fortalecer su presencia en cada pueblo y ciudad. Durante este 2025, Di Stefano gestionó más de un centenar de estos apoyos, de los cuales ya se entregaron más de 20 mientras que el resto aún está pendiente y se concretará el próximo período.

“Para que estos aportes lleguen a nuestro departamento, es necesario concretar una serie de gestiones. Por eso le agradezco al Gobierno de la provincia, que siempre está presente atendiendo las necesidades de los municipios y comunas, pero también a los intendentes que se ocupan de relevar, de peticionar y de reunir la información necesaria para acceder a estos programas”, aseguró la legisladora.

En igual sentido, agregó que este apoyo permanente de la administración provincial “permitió que el departamento San Lorenzo avance en obras educativas, comunitarias y de infraestructura urbana, el fortalecimiento de clubes y entidades deportivas, y la concreción de proyectos que impactan en la seguridad, la integración barrial y el desarrollo local”.

Aportes para el desarrollo

En este 2025, la diputada entregó más de 400 aportes a escuelas, clubes, organizaciones sociales, familias en situación de vulnerabilidad y deportistas o artistas que requirieron algún apoyo particular para desarrollar sus actividades. Entre los beneficiarios se encuentran instituciones y habitantes de Coronel Arnold, Villa Mugueta, Pujato, Roldán, San Jerónimo Sud, Carcarañá, Luis Palacios, Ricardone, San Lorenzo, Puerto General San Martín, Timbúes, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez y Aldao.