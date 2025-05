Ema Paiva, primer varón trans de la ciudad, trae a Roldán su muestra artística “inmersiva y emocional”

Como prólogo al Mes del Orgullo, este sábado 24 de mayo el centro cultural El Enjambre recibirá la muestra Mirar (Nos), una exhibición artística que estará acompañada por un conversatorio. Comenzará a las 17 horas, con entrada libre y gratuita, y será presentada por Juan Emanuel Paiva, oriundo de Roldán y primer varón trans de la ciudad, luego de realizar el cambio de DNI en el año 2018. Integrante de la Asociación Varones Trans y No Binaries de Santa Fe, es activista y militante, y estrenará su obra.

“Es una muestra artística compuesta por fotografías y retratos que son de mi autoría. Es inmersiva y emocional, por lo menos en lo personal, e invita a que quienes la vean se lleven consigo un montón de preguntas”, contó Emanuel en diálogo con El Roldanense. “El mensaje no es solo la visibilidad, sino que cada uno pueda tener una mirada distinta de su propia historia, que nos generemos una inquietud o incomodidad. Me pareció interesante lanzarlo en esta fecha para generar un encuentro entre todos”, describió.

La presentación es fruto de un proyecto personal y, a la vez, el comienzo de algo grande que está tomando forma. “Es la primera vez que organizo una muestra de esta magnitud en lo que refiere a su armado, la procuraduría y su producción”, pronunció. “Es solo el inicio de lo que se viene, algo mucho más groso y copado en cuanto a mi militancia y activismo como persona trans. Por eso voy a hacer un anuncio en la inauguración de la muestra en Roldán”, adelantó el artista, quien actualmente estudia la carrera de Gestión Cultural y Bellas Artes en la UNR.

Mirar (Nos) es, en paralelo, la excusa para generar visibilidad y conciencia. “Lo hacemos desde el momento en que ponemos voz a nuestra historia y otras tantas. Tengo ganas de mostrar que se puede ser el nexo con otras personas”, señaló. “Tenemos que repensarnos, más en estos tiempos en los cuales el día a día se ve avasallado por los discursos de odio”, manifestó Emanuel, que vivió casi siempre junto a sus padres y su hermano en Roldán, donde hizo la escuela primaria y secundaria, hasta que se mudó a Rosario hace cinco años.

“Me pareció importante llevar la muestra a Roldán para volver al lugar donde me crié y reparar mi historia personal, por lo que significó mi transición. Iniciar mi camino como Emanuel en la ciudad no fue fácil y me impulsó a irme de Roldán”, explicó. “En algún punto, esta muestra que cuenta mi historia y la de otras masculinidades trans tiene que ver con reparar esa relación de amor-odio con una ciudad que me dio mucho, pero que a la vez me generó mucho dolor. Es importante plasmar el arte junto a mis vivencias”, profundizó.

Junto a la descripción de su muestra, Paiva enfatizó el rol que juegan los espacios culturales. “Roldán se sigue expandiendo, es una ciudad que se impulsa en el arte. El Enjambre es un espacio nuevo que quiere crecer y no solo da posibilidades a gente de la ciudad, sino que también brinda lugar a la diversidad”, aseveró. “Soy un agradecido a la gente que lo lleva adelante, me conocen hace tiempo y siempre me trataron muy bien. Brindar espacio a personas oriundas de la ciudad que se siguen formando en el arte es fundamental. Me parece muy valioso”, expresó.