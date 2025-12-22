El CCUP tendrá su equipo Senior para competir en la Liga Cañadense en 2026

El Centro Cosmopolita Unión y Progreso comunicó que, a partir de 2026, empezará a competir con su equipo en la categoría Senior de la liga Cañadense. La noticia generó muchas expectativas entre quienes andan a diario por el club, puesto que el equipo estará conformado por papás de chicos que asisten cada semana a las diferentes disciplinas que tienen lugar en sus predios.

“Tiene que ver con el crecimiento del club y del deporte. Hoy en día, el CCUP es un club con más de 4.500 socios y más de 300 chicos que practican activamente fútbol”, dijo Román Guajardo, presidente de la subcomisión de ese deporte, a El Roldanense. “Con la primera y el Senior, vamos completando las distintas categorías que tiene la liga”, manifestó.

El plantel está integrado por personas +40 que ya comenzaron a entrenar en las canchas del club. “Para nosotros y el proyecto deportivo es muy satisfactorio ver tanta vida social. Es lo que nos gusta, lo que más queremos”, expresó el dirigente. “Se está conformando un lindo grupo de papás que seguramente nos representarán tan bien como lo hacen todos nuestros deportistas”, pronunció.