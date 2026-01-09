En venta: casa a estrenar de tres dormitorios en barrio residencial de Roldán u$s110.000
Toda la info e imágenes a un click.
Inmobiliaria Sofía Cicchitti vende una propiedad ubicada en Barrio Los Olmos, un entorno privilegiado con excelentes accesos, arboleda añosa, y conexión directa al casco céntrico de Roldán. Apta crédito y retasada.
La propiedad cuenta con:
-3 dormitorios, uno en planta baja y dos en planta alta.
-Cocina y living comedor integrados, con diseño moderno y funcional.
-2 baños completos, uno en planta baja y otro en planta alta.
-Cochera cubierta.
-Parrillero con bacha,
-Servicios : luz, agua y gas natural .
-Esquina con orientación noroeste, con excelente iluminación natural.
Superficies:
Cubierta: 122 m²
Semi-cubierta: 33 m²
Terreno: 328,25 m²
Precio: u$110.000 (retasada)
Una propiedad lista para estrenar en un barrio consolidado, rodeada de naturaleza y con detalles de calidad.
Para coordinar una visita contactate al tel: 3413241280 . Sofia Cicchitti CI Mat:0582