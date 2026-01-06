En venta: casa de dos dormitorios en Funes (acepta permuta)
Amplio terreno y pileta. Está ubicada sobre calle asfaltada, próxima a zona comercial.
VENTA/PERMUTA
Casa de 2 dormitorios en Funes, sobre calle asfaltada San José, a 50 Mts. de Ruta 9 y próximo Centro Comercial Full Market
Lote de 36 x 32 metros, con una superficie total de 1160 m2 aprox.
La casa se distribuye en una sola planta, tiene un ingreso por amplio comedor, 2 dormitorios, uno con baño en suite, mas un baño externo completo. También dispone de un segundo ingreso por la cocina.
Para recibir más información contactalos al: 3417801000.
Marca Negocios Inmobiliarios
C.I. Mauro Orsatti Mat. 2005