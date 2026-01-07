Clasificados

En venta: casa de tres dormitorios en Acequias del Aire, Roldán

Imágenes y precio, a un click.

7 DE enero DE 2026

Ahora Desarrollos Inmobiliarios tiene en venta una vivienda de 3 dormitorios en Acequias del Aire, Roldán.

Zona ⁠de fácil acceso, entorno tranquilo, esta propiedad ofrece comodidad y funcionalidad en cada uno de sus espacios.

⁠Distribución; en la planta baja 1 dormitorio, baño completo, cocina integrada al living comedor, lavadero. Planta alta: dos dormitorios (uno con vestidor y baño)

Exterior; galería con parrillero, piscina, baño auxiliar y depósito. Jardín forestado. Cochera pasante para dos autos.

Precio: u$s145.000

Instagram: @ahoradesarrollosinmobiliarios

Más info: haciendo clic acá

 

