En venta: casa prefabricada A ESTRENAR en Tierra de Sueños 3, Roldán

Ahora Desarrollos Inmobiliarios vende casa prefabricada a estrenar en muy buen estado, ubicada en Tierra de Sueños 3 – Sector A, con ingreso desde el Este.

📣La propiedad cuenta con 3 dormitorios, 1 baño, cocina-comedor, living, sala de estar y sala de TV, totalizando 4 ambientes bien distribuidos. Posee quincho cerrado con parrilla de invierno y puerta balcón con salida al patio (orientación Oeste), además de quincho de verano y pileta de fibra.

👉Dispone de cochera descubierta y amplio terreno de 360 m² (12 m de frente x 30 m de fondo), con 105 m² cubiertos y gran superficie semicubierta.

📍 Zona con servicios completos: agua corriente, gas natural, electricidad, internet y cable. Entorno con supermercados, bares, monitoreo de seguridad municipal y escuela pública secundaria en proceso de inauguración (año 2027).

🐾 Apta mascotas

📐 Superficie construida: 105 m²

🚗 Cochera: 1

🧭 Orientación: Este

Ideal para vivienda familiar o inversión.

ℹ️Para más información o coordinar visita: contactarse con Maricel al 3416063731