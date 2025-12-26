Clasificados

En venta, retasada: casa en una esquina en barrio Punta Chacra (acepta permuta)

26 DE diciembre DE 2025

Inmobiliaria Sofía Cicchitti tiene en venta una Casa en una planta en barrio Punta Chacra, Roldán

Ubicación privilegiada:
• Frente a espacio verde despejado.
• A solo una cuadra del Camino de los Vascos pavimentado.
• Lote en esquina , entorno residencial consolidado.

Superficies:
• Lote: 517 m²
• Sup. cubierta: 60 m²
• Sup. semicubierta: 32 m²
• Pileta de material: 18 m²

Distribución interior:
• 2 dormitorios
• Cocina, living y comedor integrados
• Baño completo
• Barra desayunadora

Espacios exteriores:
• Galería trasera
• Pérgola con parrillero
• Pileta de material con cerco olímpico completo
• Patio forestado

Detalles constructivos:
• Techo de chapa con estructura de madera a la vista
• Ladrillos portantes
• Frente e interiores en material terminado
• Rejas en todas las aberturas
• Aberturas de aluminio Módena línea recta

Servicios disponibles:
• Agua corriente
• Energía eléctrica
• Cloacas

Una propiedad lista para vivir y disfrutar, con construcción sólida, excelente entorno, y todos los servicios.

📲 Consultas y visitas:
Sofía Cicchitti Inmobiliaria
📞 341 324 1280

