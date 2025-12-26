En venta, retasada: casa en una esquina en barrio Punta Chacra (acepta permuta)
Toda la info, a un click.
Inmobiliaria Sofía Cicchitti tiene en venta una Casa en una planta en barrio Punta Chacra, Roldán
Ubicación privilegiada:
• Frente a espacio verde despejado.
• A solo una cuadra del Camino de los Vascos pavimentado.
• Lote en esquina , entorno residencial consolidado.
Superficies:
• Lote: 517 m²
• Sup. cubierta: 60 m²
• Sup. semicubierta: 32 m²
• Pileta de material: 18 m²
Distribución interior:
• 2 dormitorios
• Cocina, living y comedor integrados
• Baño completo
• Barra desayunadora
Espacios exteriores:
• Galería trasera
• Pérgola con parrillero
• Pileta de material con cerco olímpico completo
• Patio forestado
Detalles constructivos:
• Techo de chapa con estructura de madera a la vista
• Ladrillos portantes
• Frente e interiores en material terminado
• Rejas en todas las aberturas
• Aberturas de aluminio Módena línea recta
Servicios disponibles:
• Agua corriente
• Energía eléctrica
• Cloacas
Una propiedad lista para vivir y disfrutar, con construcción sólida, excelente entorno, y todos los servicios.
📲 Consultas y visitas:
Sofía Cicchitti Inmobiliaria
📞 341 324 1280