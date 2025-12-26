En venta, retasada: casa en una esquina en barrio Punta Chacra (acepta permuta)

Inmobiliaria Sofía Cicchitti tiene en venta una Casa en una planta en barrio Punta Chacra, Roldán

Ubicación privilegiada:

• Frente a espacio verde despejado.

• A solo una cuadra del Camino de los Vascos pavimentado.

• Lote en esquina , entorno residencial consolidado.

Superficies:

• Lote: 517 m²

• Sup. cubierta: 60 m²

• Sup. semicubierta: 32 m²

• Pileta de material: 18 m²

Distribución interior:

• 2 dormitorios

• Cocina, living y comedor integrados

• Baño completo

• Barra desayunadora

Espacios exteriores:

• Galería trasera

• Pérgola con parrillero

• Pileta de material con cerco olímpico completo

• Patio forestado

Detalles constructivos:

• Techo de chapa con estructura de madera a la vista

• Ladrillos portantes

• Frente e interiores en material terminado

• Rejas en todas las aberturas

• Aberturas de aluminio Módena línea recta

Servicios disponibles:

• Agua corriente

• Energía eléctrica

• Cloacas

Una propiedad lista para vivir y disfrutar, con construcción sólida, excelente entorno, y todos los servicios.

📲 Consultas y visitas:

Sofía Cicchitti Inmobiliaria

📞 341 324 1280

Precio y más info acá