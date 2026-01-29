Final feliz: fue localizada en buen estado de salud la menor Mía Mareco

La Policía de la Provincia de Santa Fe, a través de la Unidad Regional XVII San Lorenzo, informó que quedó sin efecto el protocolo de búsqueda de persona luego de confirmarse la localización de la menor Mía Mareco en la ciudad de Roldán.

Según el parte oficial, a las 23:40 horas, personal de la Comisaría sexta de Roldán logró dar con el paradero de la menor, constatando que se encontraba en buen estado de salud. Tras la intervención policial, se dio inmediato aviso a la autoridad judicial correspondiente mediante la línea 0800-MPA.

El funcionario interviniente, Dr. Morales, interiorizado de la situación y de los pormenores del procedimiento, dispuso dejar sin efecto el anexo de búsqueda, ordenando el cese formal del pedido de paradero. Además, se indicó la realización del examen médico de rigor, con la correspondiente certificación policial que acredite el estado de salud de la menor.

Por último, se informó que las actuaciones completas serán elevadas a la sede fiscal correspondiente, dando por finalizado el procedimiento iniciado tras la denuncia.