Funes, entre el balance y lo que viene: el concejal Carlos Olmedo pasó por el ciclo de entrevistas de SI Inmobiliaria

Un nuevo ciclo de entrevistas locales empieza a ganar espacio en la región: “Charlas Que Sí”, creado por David Flores, corredor inmobiliario de SI INMOBILIARIA, con la producción de Julián Ruschneider.

La propuesta convoca a referentes vinculados al rubro inmobiliario para reflexionar sobre los cambios que atraviesan Funes y Roldán, dos ciudades que se consolidaron como polos de crecimiento en el Gran Rosario.

En su segundo episodio, el invitado fue Carlos Olmedo, presidente del Concejo de Funes desde hace ya diez años. Con una mirada que combina experiencia política y conocimiento territorial, Olmedo repasó los procesos que transformaron a la ciudad en la última década: el crecimiento demográfico, el desarrollo de barrios privados y la necesidad de acompañar la expansión con servicios e infraestructura adecuados.

“El desafío siempre estuvo entre crecer y preservar la identidad”, señaló Olmedo, al describir los procesos que atraviesa hoy Funes en plena expansión urbana.

Con la conducción de David Flores, la charla dejó planteadas preguntas que atraviesan a toda la región:

¿Qué modelo de ciudad se está construyendo?

¿Cómo equilibrar inversión privada y servicios públicos?

¿Están Funes y Roldán preparadas para los próximos diez años de transformación?

“Charlas Que Sí” se perfila así como un espacio innovador para repensar el futuro de ambas ciudades desde la mirada inmobiliaria, en un momento en que la expansión no se detiene y obliga a abrir el debate sobre hacia dónde vamos.

Mirá la entrevista: