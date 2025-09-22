Lanzan el primer correo made in Roldán: un servicio único de logística para pymes y particulares

Hace unos tres años que MVA Logistic Group se instaló en la ciudad con un servicio de envío de paquetería y logística general que no había en la zona. Ahora, con las nuevas reglamentaciones vigentes a nivel nacional, llevaron el negocio un paso más allá y se convirtieron en el primer correo made in Roldán.

“Somos la única agencia con la que hoy se pueden enviar y traer desde cualquier lugar del país, desde muebles hasta cosas mas pequeñas, o incluso despachar grandes máquinas”, contó a El Roldanense Matías Videla, titular del negocio, al tiempo que agregó: “Brindamos nuestro servicio a todo tipo de clientes, tanto quienes deseen enviar paquetes a un lugar determinado o quienes quieran recibir compras que hacen por internet, un servicio que somos los únicos que lo ofrecen en Roldán”.

“Ya no hace falta ir a rosario para despachar un envío o para recibir mercadería comprada online. Nuestra idea es ser un nexo entre Rosario y el resto del país”, dijo y especificó: “Por ejemplo algún emprendedor o comerciante que venda a través de Tienda Nube, puede despachar con nosotros el producto hacia cualquier destino del país”.

Ente los servicios que ofrecen se destaca:

# Fulfillment (Picking & Packing): reciben, arman y embalan pedidos con precisión y rapidez.

# Gestión de Stock: control de inventario para evitar faltantes y exceso de mercadería.

# Cross Docking: mueven y combinan envíos de forma eficiente, reduciendo tiempos y costos de transporte.

#Tracking en tiempo real: cada pedido se puede seguir al instante

# Hub Logístico Central: centralizan recepción, clasificación y redistribución de envíos para garantizar rapidez y control total.

# Última milla: entregas rápidas, seguras y personalizadas.

# Reverse Logistics (Devoluciones): gestionan cambios y devoluciones de manera ágil, cuidando la experiencia del cliente y la mercadería.