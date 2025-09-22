Allanaron una casa en Roldán en un operativo para detener a Rodrigo Ortigala, acusado de extorsiones narco

Rodrigo Ortigala, hermano de Mariana (quien había sido baleada en su casa de Roldán en el año 2020), fue apresado este lunes en el marco de un procedimiento llevado a cabo por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y la división de Asuntos Internos de la Unidad Regional II, que incluyó allanamientos en diversas propiedades, entre ellas una ubicada en Roldán, en el barrio Tierra de Sueños 3. Finalmente, fue apresado en Eva Perón al 4900, Rosario.

Según informó el portal Rosario3, Ortigala es un hombre que supo integrar la organización del capo narco Esteban Alvarado, contra quien declaró años después en el juicio en su contra tras haberse pasado al bando del clan Cantero. Ahora, se lo acusa de haber provisto información a delincuentes que intimidaron al dueño de una agencia de vehículos en 2021.

Los operativos de este lunes los hizo la División de Asuntos Internos con apoyo de la Tropa de Operaciones Especiales en Eva Perón al 4900, México al 1400 y bulevar De La Fe al 1100 de Roldán. Los agentes también aprehendieron a Alejandro Fabio B., sindicado por las extorsiones.

La investigación a cargo del fiscal Federico Rébola se centra en extorsiones a agencias de vehículos durante 2021. Uno de estos hechos cobró suma notoriedad porque implicó la muerte de una mujer. Se trata de la balacera contra una concesionaria ubicada en Rondeau al 4100 en agosto de ese año. En el lugar estaba esperando el colectivo Marta Agüero, una salteña de 62 años, quien al sentir los disparos se asustó al punto que sufrió un fatal ataque cardíaco.

Se presume que Rodrigo Ortigala brindó información a Los Monos para que lleven a cabo dicha balacera en un contexto extorsivo. El próximo lunes será llevado a audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal.

El acusado ya había sifo condenado junto con Los Monos. Fue en agosto de 2023, cuando se juzgó el crimen perpetrado a inicios de 2020 en el casino. En ese legajo se pudo constatar que él había suministrado información al clan Cantero sobre un financista al que podían intimidar para sacarle plata. Por ese caso recibió una pena de 1 año y medio de cárcel.

Además, fue el “testigo estrella” que declaró en 2022 en contra de Esteban Lindor Alvarado. Había formado parte de su organización y luego aportó información en su contra tras el asesinato del prestamista Lucio Maldonado y una seguidilla de balaceras que lo tuvieron a él como víctima, pero no por haber recibido disparos, sino porque intentaron incriminarlo a él a través de maniobras de la supuesta organización criminal. Por entonces, estaba imputado en otra causa por haber participado en una extorsión cometida por Los Monos.

El delincuente es hermano de Mariana Ortigala, quien se transformó en testigo protegida e informante del fiscal Matías Edery en el marco del proceso penal contra el capo mafioso rosarino Esteban Alvarado, histórico antagonista de Los Monos, en el que también intervino el fiscal Luis Schiappa Pietra. Fue después de sufrir un atentado mientras vivía en un chalet de Roldán (en barrio Don Quijote) en el que recibió varios tiros que la dejaron postrada por un tiempo.

La mujer fue indagada en distintas causas en las que se la investigó por alquilar propiedades para la venta de droga. Curiosamente, jamás fue acusada por la Justicia provincial de haber integrado la banda de Los Monos.