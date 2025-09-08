La Asociación Argentina de Facilitadores y Facilitadoras de Biodanza convoca a Asamblea General Ordinaria

Estimado/a Asociado/a

Hoy sábado 30 de agosto de 2025, la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Facilitadores y Facilitadoras de Biodanza convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el domingo 16 de noviembre del corriente año a las 10 hs en el Centro de Espiritualidad Mercy, ubicado en Gaspar Campos 881 de la localidad de Bella Vista, partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires, Argentina, a los fines de dar tratamiento al siguiente Orden del Día:

1. Consideración de Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Revisor de Cuentas sobre el ejercicio finalizado el 31/08/2025.

La documentación correspondiente al Balance, Memoria e Informe del Revisor de Cuentas estará a disposición de las personas asociadas en la sede social, calle San Juan 12 Bis, Barrio Parque San Andrés, Roldán, Santa Fe y además será enviada por correo electrónico a cada una de las personas asociadas.