Ni música fuerte ni fiestas privadas sin autorización: en Roldán se ponen firmes y hay duras multas

Si vas a pasar Navidad o Año Nuevo en tu casa en Roldán, hacelo dentro del marco de lo permitido. La Ordenanza de Ruidos molestos e innecesarios (471/06) prohíbe dentro de los límites del ejido municipal el “causar, producir o estimular ruidos innecesarios o excesivos, que propagándose por vía aérea o sólida afecten o sean capaces de afectar al público, sea en sitios públicos o privados”.

Para quienes infrinjan esa normativa se prevé diferentes tipo de penalidad ya sea que se trate de un comercio o de una casa particular:

a) Multas, se aplicarán según el Código Municipal de Faltas: la infracción a las normas sobre ruidos molestos que afecten al vecindario, se penará con multa de 10 litros a 200 litros es decir, en la actualidad esos montos van desde $ 17.290 a $ 345.800

b) Clausura preventiva

c) Clausura por tiempo determinado, cuando se constaten las faltas e infracciones reiteradas a la presente ordenanza

d) Clausura definitiva

Esta normativa por lo general se aplica junto a la ordenanza de fiestas privadas (752 /13), la cual estipula que “los propietarios, poseedores, tenedores, ocupantes de establecimientos, casas, quintas, fincas u otro tipo de inmuebles, sean personas físicas o jurídicas ubicadas en jurisdicción de la Ciudad de Roldán, donde se realicen actividades de baile y/o cualquier tipo de espectáculos donde se compruebe la venta de entradas y/o la venta de alcohol y/o el consumo de alcohol, y/o el ingreso masivo de personas, para las cuales no posee la habilitación correspondiente, se penará con una multa del equivalente a cien (100) litros a cinco mil (5000) litros de nafta súper y/o de corresponder a la clausura temporaria de noventa (90) días o definitiva”.

Estos valores, a diciembre de 2025 son: 100 litros de nafta un mínimo de $172.900 y un máximo de 5000 litros: $ 8.645.000.