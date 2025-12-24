La Ciudad

Ni música fuerte ni fiestas privadas sin autorización: en Roldán se ponen firmes y hay duras multas

En esta época del año y más aun los días puntuales de Navidad y Año Nuevo, las casas particulares se suelen convertir en centros de reuniones no sólo familiares. En la ciudad, hay ordenanzas que prohíben ciertos ítems.

24 DE diciembre DE 2025

Si vas a pasar Navidad o Año Nuevo en tu casa en Roldán, hacelo dentro del marco de lo permitido. La Ordenanza de Ruidos molestos e innecesarios (471/06) prohíbe dentro de los límites del ejido municipal el “causar, producir o estimular ruidos innecesarios o excesivos, que propagándose por vía aérea o sólida afecten o sean capaces de afectar al público, sea en sitios públicos o privados”.

Para quienes infrinjan esa normativa se prevé diferentes tipo de penalidad ya sea que se trate de un comercio o de una casa particular:

a) Multas, se aplicarán según el Código Municipal de Faltas: la infracción a las normas sobre ruidos molestos que afecten al vecindario, se penará con multa de 10 litros a 200 litros es decir, en la actualidad esos montos van desde $ 17.290 a $ 345.800

b) Clausura preventiva

c) Clausura por tiempo determinado, cuando se constaten las faltas e infracciones reiteradas a la presente ordenanza

d) Clausura definitiva

Esta normativa por lo general se aplica junto a la ordenanza de fiestas privadas (752 /13), la cual estipula que “los propietarios, poseedores, tenedores, ocupantes de establecimientos, casas, quintas, fincas u otro tipo de inmuebles, sean personas físicas o jurídicas ubicadas en jurisdicción de la Ciudad de Roldán, donde se realicen actividades de baile y/o cualquier tipo de espectáculos donde se compruebe la venta de entradas y/o la venta de alcohol y/o el consumo de alcohol, y/o el ingreso masivo de personas, para las cuales no posee la habilitación correspondiente, se penará con una multa del equivalente a cien (100) litros a cinco mil (5000) litros de nafta súper y/o de corresponder a la clausura temporaria de noventa (90) días o definitiva”.

Estos valores, a diciembre de 2025 son: 100 litros de nafta un mínimo de $172.900 y un máximo de 5000 litros: $ 8.645.000.

