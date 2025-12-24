Roldán avanza con un plan integral de limpieza y rectificación de desagües

La Municipalidad de Roldán está llevando adelante un plan de limpieza y rectificación de desagües estructurales en distintos puntos de la ciudad, en el marco de una planificación integral, con intervenciones durante las últimas semanas de diciembre y a lo largo del mes de enero.

Los trabajos son ejecutados por la Municipalidad de Roldán, a través de la Subsecretaría de Planeamiento y Urbanismo, en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, como parte de un plan integral de acciones preventivas vinculadas al sistema del escurrimiento pluvial.

Estas tareas permiten mejorar el escurrimiento del agua, agilizar el drenaje y prevenir anegamientos ante lluvias intensas.

Los trabajos se comenzaron a desarrollar en Reservorio de Tierra de Sueños III (sector B), y continuarán en los canales de la Cuenca del Arroyo San Lorenzo.