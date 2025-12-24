Operativo Verano: qué documentación exigen los controles provinciales en rutas durante las fiestas y las vacaciones

En el inicio del Operativo Verano, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) intensificó los controles en rutas y corredores estratégicos del territorio santafesino con motivo de las celebraciones de fin de año y el comienzo de la temporada de vacaciones, un período que concentra un fuerte aumento del tránsito vehicular.

En ese marco, el organismo provincial recordó la documentación obligatoria que deben portar los conductores y que será verificada de manera prioritaria en los puestos fijos y móviles dispuestos en toda la provincia:

DNI del conductor

Licencia de conducir vigente, en formato físico, con domicilio coincidente con el DNI

Póliza de seguro en vigencia (física o digital)

Identificación del vehículo mediante Tarjeta Verde

Revisión Técnica Vehicular (RTO)

Matafuego vigente y balizas triangulares (su falta es causal de sanción)

En vehículos con GNC, autorización correspondiente

Desde la APSV subrayaron que circular con la documentación en regla es una condición básica para la seguridad vial y para evitar sanciones durante los controles de rutina que se desarrollan a lo largo del Operativo Verano.

Refuerzo de controles y prevención

Además de la verificación documental, los operativos están orientados al control del uso del cinturón de seguridad, la utilización del casco en motociclistas, el respeto de las velocidades máximas permitidas y la realización de test de alcoholemia, considerados ejes centrales de la política provincial de seguridad vial.

Las acciones se llevan adelante de manera coordinada entre la Guardia Provincial de Seguridad Vial, otras fuerzas de seguridad y distintos organismos del Estado, con el objetivo de prevenir siniestros, promover conductas responsables y garantizar la seguridad de quienes transitan por la provincia durante estas fechas.

La seguridad vial, un compromiso colectivo

El secretario de la APSV, Carlos Torres, señaló que “apelamos a la responsabilidad individual y colectiva”, y remarcó que “si bien los controles sistemáticos buscan garantizar el cumplimiento de las normas, la seguridad vial es un compromiso de todos”.

Por su parte, el director de Coordinación Interjurisdiccional de la APSV, Mauro Bertorino, explicó que durante el Operativo Verano “estaremos presentes en más de 22 puestos fijos y móviles a lo largo de las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano, con el objetivo de reforzar la presencia del Estado y cuidar la vida de quienes viajan”.

Desde el organismo provincial insistieron también en la importancia de planificar los viajes con anticipación, revisar el estado mecánico de los vehículos, descansar adecuadamente antes de salir a la ruta y evitar conductas de riesgo, como el consumo de alcohol al volante.

La prevención, en cifras

Los datos estadísticos de 2024 presentados por la APSV reflejan el impacto de las políticas integrales de prevención vial implementadas en la provincia. Según el informe oficial, se registró una reducción del 16,4 % en la cantidad de víctimas fatales respecto de 2023, al pasar de 439 a 367 fallecidos.

La baja fue especialmente significativa entre motociclistas y automovilistas: las muertes de motociclistas descendieron un 37 %, mientras que las de automovilistas se redujeron un 22,8 %, cifras atribuidas al fortalecimiento de los controles y a medidas preventivas específicas.

En cuanto a 2025, el Observatorio Vial informó que, al 30 de noviembre, el sistema Sidahtfe registró 277 personas fallecidas en siniestros viales en la provincia, frente a 321 en el mismo período del año anterior. Esta variación representa una reducción interanual del 13,7 %, lo que confirma la tendencia descendente de la mortalidad vial en Santa Fe.

Control de velocidad y fiscalización electrónica

Entre las conductas de riesgo prioritarias se encuentra el exceso de velocidad, fiscalizado mediante radares ubicados en puntos estratégicos de rutas con alta circulación o elevados índices de siniestralidad. La política de radarización apunta a reducir la cantidad de siniestros y, en consecuencia, el número de víctimas.

La fiscalización electrónica permite detectar y desalentar conductas temerarias asociadas a la velocidad excesiva. Como parte de una política de transparencia, los usuarios pueden consultar el listado de radares habilitados en la provincia en el sitio web oficial.

Finalmente, la APSV recordó que ante cualquier inconveniente de tránsito en rutas provinciales, los ciudadanos pueden comunicarse con el 911, las 24 horas.