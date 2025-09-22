Escalante fue dado de alta y continuará la recuperación en su hogar

Durante las primeras horas de este lunes, el equipo de prensa de la Municipalidad dio a conocer que a Daniel Escalante le dieron el alta médica y regresó a su domicilio.A continuación los detalles.

“La Municipalidad de Roldán informa que el intendente de la ciudad fue dado de alta en el marco de su proceso de internación”,comienza detallando el comunicado.

“Deberá continuar con los cuidados y tratamientos postoperatorios indicados por el

equipo médico”,cierra el parte médico.