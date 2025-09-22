Roldán festejó en el ring: dos boxeadores locales brillaron en un torneo amateur de Rosario

El Club Casa y Pesca volvió a ser protagonista en una noche de boxeo. El pasado sábado 20 de septiembre, en las instalaciones del Club IMAD Competición de Rosario, los representantes roldanenses subieron al ring y dejaron en claro su gran presente.

Samuel Escobar, en la categoría de 64 kg, sorprendió al público al imponerse con autoridad sobre Orellanos, oriundo de Funes y perteneciente al Boxing Botta de Rosario. En un combate vibrante, Escobar no solo le quitó el invicto a su rival, sino que además lo envió a la lona en los instantes finales, cerrando una victoria memorable.

Minutos más tarde, fue el turno de Federico Scutti, también en los 64 kg, quien se midió frente a Mandingorra, un oponente de gran exigencia y experiencia. Con un boxeo ordenado y efectivo, Scutti se quedó con el triunfo por puntos en fallo unánime, sumando así otra alegría para el equipo.

El entrenador Pablo Anderson resaltó el esfuerzo de sus pupilos y el camino que vienen transitando: “Este deporte es muy duro y requiere sacrificio, disciplina y perseverancia. Tanto boxeadores como entrenadores dejamos mucho para que lleguen estos resultados, que son fruto del trabajo diario en el gimnasio”, señaló en dialogo con El Roldanense.

La agenda no da respiro para el plantel. El próximo 26 y 27 de septiembre, Casa y Pesca dirá presente en el Torneo Interprovincial de Concordia, Entre Ríos. Allí competirá el campeón provincial Felipe Balbi, en la categoría de 52 kg, frente a delegaciones de Córdoba y Entre Ríos, en lo que promete ser un nuevo desafío de alto nivel.