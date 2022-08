Hace cumbia desde Roldán y firmó su primer contrato con una discográfica

“Junto cartón todos los días. Es lo que hay y no me queda otra”. La frase pertenece a Walter Fabián Flores, más conocido como Fabi Cumbia, un artista resiliente que ha sabido conquistar su propio espacio desde Roldán. En los últimos días, dio un gran impulso a su carrera musical, al firmar un contrato de dos años con Cima, una productora y distribuidora de música digital que ya ha trabajado con bandas reconocidas como Mosthaza, La Fasebuk y El Guachoon. Ahora, su talento se escucha en plataformas como Spotify.

Hace seis años que vive en la ciudad, y desde aquí continuó un camino que había empezado a edificar en Comandante Nicanor Otamendi, una localidad cercana a Mar del Plata en la que aún residen sus padres, sus seis hermanos y la abuela. Fue allí que empezó a cantar, en una banda llamada Cumbia Al Toque, según contó en una nota que brindó al canal de YouTube de Cima.

Ya en Roldán y con la ilusión a cuestas, se contactó a través de su amigo Luciano con un hombre que tenía un estudio de grabación. “En esa época ya juntaba cartón. Caí a la casa medio sucio, con el carrito. Le dije que sabía cantar, tocar la guitarra y el teclado, y me dijo que podía ir cuando quisiera”, recordó. Ese fue el punto de partida. «Un día llevé el teclado, le gustó y allí arrancó todo. Esto fue hace tres años», relató, en un viaje al pasado reciente.

Mientras desanda un nuevo camino, sigue saliendo a cartonear para sobrevivir. “Ser cartonero es un trabajo honrado. Peor es robar y no llevar nada a casa”, puntualizó en la nota con la productora. “He laburado en muchas cosas, como de albañil. Ahora se me dio por juntar cartón, desde hace mucho tiempo”, agregó Fabián, que hace dos años no ve a su familia. De hecho, tenía pensado viajar hace dos meses, pero el excesivo costo del pasaje le hizo cambiar de planes.

“Se vienen nuevas grabaciones, algo propio y también unos covers”, destacó. Su nueva Session ya se puede escuchar online, en tanto sigue agregando elementos a su repertorio. “De chico me acostumbré a tocar muchos instrumentos. Arranqué cantando con el teclado, seguí con la batería y timbales. Últimamente, aprendí mucho de bajo y guitarra. Siempre lo hice a oído, mirando”, aseguró. Su historia musical es incipiente, aunque él se enfoca en seguir tocando y sueña: “Me gustaría hacer un feat con muchos artistas, como Ke Personajes».