Roldán avanza con el plan de poda y escamonda para mejorar la seguridad y el alumbrado público

La Municipalidad de Roldán, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, continúa avanzando con el plan de poda y escamonda, con el objetivo de despejar líneas eléctricas, optimizar el rendimiento del alumbrado público y contribuir a la seguridad en la vía pública.

Todos los trabajos son realizados por personal capacitado, para evitar daños que puedan perjudicar al arbolado público de nuestra ciudad.

Según detallaron desde el área municipal, estas tareas forman parte de un plan integral que contempla este tipo de intervenciones, pero también trabajos de alta complejidad, como la extracción de ejemplares con riesgo de caída que representen peligro para la población.