Agarrate que se viene: hay alerta por fuertes lluvias y podría adelantarse la tormenta de Santa Rosa

Los días apacibles que hubo en Roldán y la región recientemente parecen haber llegado a su fin. El Servicio Meteorológico Nacional anunció fuertes precipitaciones para la noche del lunes y todo el martes, por lo que la tormenta de Santa Rosa podría adelantarse en el calendario.

Se esperan lluvias de variada intensidad con precipitaciones de entre 40 y 70mm. En algunas áreas, incluso, puede superar los 100mm de agua acumulada. Las ráfagas de viento del sector sur/suroeste serían superiores a los 80 kilómetros por hora, con características de temporal fuerte.

Especialistas aseguran que habrá intensa actividad eléctrica y que la tormenta puede traer consigo riesgo de granizo. Tras el fenómeno, el miércoles será un día ventoso de sol, aunque también con abundantes nubes. Las temperaturas irán en lento ascenso hacia el próximo fin de semana.