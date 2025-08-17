Traferri participó del acto de firma de convenios para construir aulas en Beltrán, Carcarañá y Ricardone

Este miércoles, en la Casa de Gobierno de la ciudad de Santa Fe, el senador departamental Armando Traferri participó del acto en el que se firmaron convenios para la construcción de nuevas aulas en tres instituciones educativas del departamento San Lorenzo.

Se trata de la Escuela Primaria N° 6370 “Tte. Pablo Ricchieri” de Fray Luis Beltrán, que incorporará dos nuevas aulas, el Jardín de Infantes N° 117 “Marinero Pasinato” de Carcarañá, que también contará con dos aulas adicionales y la Escuela Agrotécnica Julio Maiztegui 383 de Ricardone con un aula. En total, en el acto se suscribieron acuerdos para levantar 79 aulas en 61 localidades de 19 departamentos.

“Estas obras no son solamente ladrillos y cemento: son oportunidades reales para que más niñas y niños puedan acceder a una educación de calidad cerca de su hogar. En ciudades que han crecido tanto en los últimos años la ampliación de la infraestructura escolar es una necesidad urgente”, expresó Traferri.

El senador destacó que los nuevos espacios, que se construirán en el marco del Programa 1.000 Aulas, permitirán cubrir la creciente demanda de vacantes en el sistema educativo público. “La educación pública es el pilar sobre el que construimos igualdad de oportunidades. Por eso, garantizar que haya espacio y recursos para todos los chicos es una responsabilidad que asumimos con orgullo y compromiso. Siempre estamos gestionando para conseguir más infraestructura educativa. Es de destacar esta iniciativa del Ejecutivo provincial, pero también sabemos que todavía falta, así que seguiremos insistiendo”, afirmó.