Cierre de listas con sorpresa: dos roldanenses se meten en la carrera por el Congreso Nacional

El próximo domingo 26 de octubre hay elecciones legislativas nacionales y Santa Fe renueva nueve de las 19 bancas que tiene en la Cámara de Diputados. En ese marco, ayer hubo cierre de listas y dos roldanenses se anotaron en la carrera.

Por el lado del peronismo, Natalia Porfiri, reconocida militante del justicialismo roldanense, forma parte de la nómina de Unión por la Patria, el frente oficialista que buscará consolidar su presencia en la Cámara de Diputados y que lleva una lista de unidad encabezada por Caren Tepp y secundada por Agustín Rossi. Si bien Porfiri ocupa un lugar como suplente, su nombre en la lista no debe pasarse por alto.

Por su parte, dentro del Frente Amplio por la Soberanía, aparece Gabriela Sosa, militante feminista y referente del Movimiento Libres del Sur, quien va segunda en la lista junto con el periodista y actual diputado Carlos Del Frade. Sosa, también vecina de Roldán, impulsa una propuesta progresista con fuerte impronta en derechos humanos, justicia social y transparencia institucional.

Ambas candidaturas marcan un hecho inédito para la ciudad: dos mujeres roldanenses disputando un lugar en el Congreso Nacional.

Las listas de ambos espacios completas:

Unión por la Patria – Fuerza Patria (Natalia Porfiri en el puesto 15)

Titulares:

– Caren Tepp

– Agustín Rossi

– Alejandrina Borgatta

– Oscar “Cachi” Martínez

– María Fernanda Gigliani

– Pablo Corsalini

– Silvana Teisa

– Roque Ojeda

– Evelyn Roa

Suplentes:

– Claudia Ramírez

– Víctor Hugo Gauna

– Liliana Sánchez

– Marcelo Folch

– María Alicia Alcocer

– Natalia Porfiri.

Frente Amplio por la Soberanía (Gabriela Sosa en el puesto 2)

Titulares:

Del Frade Carlos

Sosa Gabriela

Vigoni Luciano

Oddi Vanesa

Bosh Pablo

Meier Mercedes

Sala Rubén

Meza Mariana

Di Croche Camilo

Suplentes:

Di Filipo Julieta

Prola Francisco

Giancrisostomo Melisa

Gorosito Luis

Zochi María Jose

Lizarraga Andrés