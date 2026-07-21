Hola capitán: Messi llegó al aeropuerto y pasará unos días en su casa del Kentucky

Cerca de las 6.30 de este martes, Lionel Messi aterrizó en el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas junto a su familia para comenzar unos días de descanso.

El capitán de la Selección Argentina llegó a bordo de un avión privado de NetJets, la empresa que lo patrocina, y no en su aeronave personal. El arribo se desarrolló bajo un estricto hermetismo y con un importante operativo de seguridad, en un contexto marcado por la situación personal que atraviesa el futbolista.

A pesar de las medidas de resguardo, decenas de personas se acercaron durante la madrugada a las inmediaciones del Aeropuerto con la ilusión de verlo antes de que emprendiera su traslado hacia Kentucky.

De acuerdo con información surgida del entorno del capitán argentino, Messi permanecerá al menos tres días en Funes, donde aprovechará el tiempo para compartir con su familia.