Joven talento del CCUP representará a Newell’s en un Torneo oficial

Benicio Centinaro, jugador de la categoría 2013 del Centro Cosmopolita Unión y Progreso (CCUP), fue convocado para vestir la camiseta de Newell’s Old Boys en el Torneo Sueño Celeste, que se disputará en Rafaela los días viernes, sábado y domingo próximos.

El joven futbolista viene siendo observado por Newell’s desde principios de este año, participando de entrenamientos especiales una semana por mes. Su inclusión en el plantel rojinegro para este certamen es un reconocimiento a su dedicación y talento.

“El seguimiento por parte de Newell’s y la participación en este tipo de competencias constituyen pasos importantes en su desarrollo deportivo, brindándole experiencias valiosas para su crecimiento como jugador y persona. Por eso desde la institución fomentamos este tipo de participaciones para que los chicos vivan distintas experiencias. Felicitaciones para Benicio, pero también para los profes y su equipo, que colaboran para que cada día crezcamos más y más”, destacó Román Guajardo, presidente de la subcomisión de Fútbol del CCUP.