Emprendedores

La nueva panchería de Roldán que rompe el molde: recetas únicas y un sueño hecho realidad

Leonardo y Rocío son los creadores de BW Hot Dog , una propuesta gastronómica que combina sabor, dedicación, y creatividad. Con recetas propias y una carta inspirada en distintas partes del mundo, este nuevo local promete conquistar el paladar de los roldanenses.

27 DE octubre DE 2025

Hace apenas un poco más de un mes abrió sus puertas BW_Hot Dog, un nuevo punto gastronómico ubicado sobre calle Berni, a metros del paso a nivel y del Banco Santa Fe. El emprendimiento nació del entusiasmo de Leonardo y Rocío, una pareja que decidió apostar a la ciudad y concretar un proyecto que venían soñando desde hacía tiempo.

“La idea de poner una panchería la tenía hace rato, me gustaba el concepto y siempre quise hacerlo, pero quería que fuera algo distinto, una marca, no una panchería más”, contó Leonardo, quien junto a Rocío puso en marcha el local tras meses de planificación, pruebas y noches enteras mirando videos, aprendiendo sobre recetas, salsas y técnicas de preparación.

El nombre BW tiene una historia simple pero con identidad local: hace referencia a “Berni Walk”, es decir, Paseo Berni, la zona donde está ubicado el negocio. “Buscábamos algo que nos representara y encontramos ese juego de palabras que nos encantó”, explicó.

El local, de unos 30 metros cuadrados, ofrece un espacio al paso con mesas adentro y afuera para quienes prefieran quedarse a disfrutar. Además, recientemente incorporaron servicio de delivery durante los fines de semana.

Pero lo que realmente distingue a WB Super Panchos es su carta. Actualmente cuentan con cinco variedades bien definidas:

  • 🥖 Argento: el clásico, pensado para los chicos de las escuelas cercanas, con mayonesa, mostaza, queso y papas pay, acompañado de gaseosa en combo promocional.

  • 🧀 Suizo: una combinación irresistible de siete quesos —roquefort, cheddar, gouda, parmesano y más— con pan artesanal saborizado con queso parmesano.

  • 🌶️ Mexicano: con salsa picante, queso, tomate y nachos crocantes.

  • 🍕 Italiano: el “pancho pizza”, con salsa de tomate tipo napolitana, queso y opción de papas.

  • 🍖 Noruego: una propuesta más contundente, con carne vacía desmechada, huevo rallado, queso y salsa de tomate.

“Detrás de cada pancho hay mucho trabajo. Probamos distintos panes, salsas y tipos de salchicha hasta encontrar lo que más nos convencía. Queremos ofrecer algo rico, de calidad y que tenga identidad”, remarcaron.

BW_Hot Dog abre de lunes a jueves de 9:30 a 00:00, y los fines de semana extiende su horario hasta la 1:00. Aceptan todos los medios de pago y su objetivo es claro: convertirse en una parada obligada para los amantes del buen sabor y las propuestas originales.

📍Dónde encontrarlos: Berni 18, Paseo Berni – Roldán (a metros del paso nivel y del Banco Santa Fe).


📱Formas de contacto:

IG:@bw_hotdog

