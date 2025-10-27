La nueva panchería de Roldán que rompe el molde: recetas únicas y un sueño hecho realidad
Leonardo y Rocío son los creadores de BW Hot Dog , una propuesta gastronómica que combina sabor, dedicación, y creatividad. Con recetas propias y una carta inspirada en distintas partes del mundo, este nuevo local promete conquistar el paladar de los roldanenses.
Hace apenas un poco más de un mes abrió sus puertas BW_Hot Dog, un nuevo punto gastronómico ubicado sobre calle Berni, a metros del paso a nivel y del Banco Santa Fe. El emprendimiento nació del entusiasmo de Leonardo y Rocío, una pareja que decidió apostar a la ciudad y concretar un proyecto que venían soñando desde hacía tiempo.
“La idea de poner una panchería la tenía hace rato, me gustaba el concepto y siempre quise hacerlo, pero quería que fuera algo distinto, una marca, no una panchería más”, contó Leonardo, quien junto a Rocío puso en marcha el local tras meses de planificación, pruebas y noches enteras mirando videos, aprendiendo sobre recetas, salsas y técnicas de preparación.
El nombre BW tiene una historia simple pero con identidad local: hace referencia a “Berni Walk”, es decir, Paseo Berni, la zona donde está ubicado el negocio. “Buscábamos algo que nos representara y encontramos ese juego de palabras que nos encantó”, explicó.
El local, de unos 30 metros cuadrados, ofrece un espacio al paso con mesas adentro y afuera para quienes prefieran quedarse a disfrutar. Además, recientemente incorporaron servicio de delivery durante los fines de semana.
Pero lo que realmente distingue a WB Super Panchos es su carta. Actualmente cuentan con cinco variedades bien definidas:
🥖 Argento: el clásico, pensado para los chicos de las escuelas cercanas, con mayonesa, mostaza, queso y papas pay, acompañado de gaseosa en combo promocional.
🧀 Suizo: una combinación irresistible de siete quesos —roquefort, cheddar, gouda, parmesano y más— con pan artesanal saborizado con queso parmesano.
🌶️ Mexicano: con salsa picante, queso, tomate y nachos crocantes.
🍕 Italiano: el “pancho pizza”, con salsa de tomate tipo napolitana, queso y opción de papas.
🍖 Noruego: una propuesta más contundente, con carne vacía desmechada, huevo rallado, queso y salsa de tomate.
“Detrás de cada pancho hay mucho trabajo. Probamos distintos panes, salsas y tipos de salchicha hasta encontrar lo que más nos convencía. Queremos ofrecer algo rico, de calidad y que tenga identidad”, remarcaron.
BW_Hot Dog abre de lunes a jueves de 9:30 a 00:00, y los fines de semana extiende su horario hasta la 1:00. Aceptan todos los medios de pago y su objetivo es claro: convertirse en una parada obligada para los amantes del buen sabor y las propuestas originales.
📍Dónde encontrarlos: Berni 18, Paseo Berni – Roldán (a metros del paso nivel y del Banco Santa Fe).
📱Formas de contacto:
IG:@bw_hotdog